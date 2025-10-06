Gram altın yatırımcısının güvenli limanı olan Darphane Altın Sertifikası, son dönemde getiride gram altını geride bıraktı. Borsada işlem gören sertifika, bir ayda yüzde 32, son bir haftada yüzde 10 değer kazandı. Yılbaşından bu yana getirisi ise yüzde 122,8’e ulaştı.

Gram altın rekor seviyede

Geçtiğimiz hafta gram altın 5.213 lirayla tarihi zirvesini gördü. Uluslararası piyasalarda ise altının ons fiyatı 3.923 dolar ile rekor seviyeye ulaştı. Ancak tüm bu yükselişe rağmen, Darphane Altın Sertifikası gram altını geride bıraktı.

Darphane altın sertifikası performansı

Emel Yiğit’in Nefes’teki haberine göre sertifika, yılbaşında 30,5 liradan işlem görürken cuma günü 68,63 liraya kadar yükseldi. Böylece yılbaşından bu yana getirisi yüzde 122,8 seviyesine çıktı. Aynı dönemde gram altının getirisi yüzde 74 olarak gerçekleşti.

Saklama riski ve küçük yatırım avantajı

Darphane Altın Sertifikası, yatırımcılara düşük tutarlı alım imkânı sunuyor. Fiziki altın alımında karşılaşılan saklama riskini ortadan kaldıran sertifika, her bir sertifika 0,01 gram altına denk gelerek küçük bütçelerle yatırım yapılabilmesini sağlıyor.