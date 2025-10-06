Altın fiyatları küresel piyasada 4.000 dolar seviyesine yaklaşırken, Phillip Nova analisti Priyanka Sachdeva gümüşün sessiz bir şekilde güçlü bir yükseliş trendine girebileceğini açıkladı. Sachdeva, gümüşü “altının daha oynak kuzeni” olarak tanımladı.

Gümüş altının gerisinde kalmıyor

Sachdeva, son dönemde gümüşün altın karşısında performansını artırdığını belirtti. Analiste göre, gümüş hem güvenli liman varlığı hem de endüstriyel metal rolü sayesinde mevcut makroekonomik ortamda farklı dinamiklere hassas tepki veriyor.

Tarihsel model tekrarı

Phillip Nova analisti, tarihsel olarak gümüşün yükseliş dönemlerinde altın hareketlerini büyüttüğünü ifade ederek, “Bu model yeniden görülüyor gibi görünüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Piyasa beklentileri

Altın fiyatlarının yükselmesi, gümüşte sessiz fakat güçlü bir ivmelenmeye zemin hazırlıyor. Analist Sachdeva, bu gelişmenin yatırımcılar için yeni fırsatlar yaratabileceğini vurguladı.