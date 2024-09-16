Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyon sonucunda, hareket halindeki bir fiber karinalı lastik bot içinde bulunan 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler ihbar üzerine harekete geçti

Güvenlik güçlerine, Datça açıklarında bir lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine hızla harekete geçen Sahil Güvenlik Botu, belirtilen bölgeye yöneldi. Hareket halindeki fiber karinalı lastik bot hızla durduruldu ve içindeki 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler yetkili makamlara teslim edildi

Yakaladıkları göçmenlerin sağlık durumlarını kontrol eden ekipler, sonrasında onları ilgili yetkili makamlara teslim etti.