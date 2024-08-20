Datça'nın açıklarında yasa dışı yollardan denize açılan lastik botun motoru arıza yaptı. Sahil Güvenlik ekipleri, acil bir yardım çağrısı üzerine harekete geçti ve 27 düzensiz göçmeni, 8 çocuk ile birlikte kurtardı.

Lastik botun motoru arızalandı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla denize açılan bir lastik bot, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Botun yardıma ihtiyacı olduğu bilgisinin alınmasının ardından Sahil Güvenlik ekipleri hızla olay yerine ulaştı.

Göçmenler teslim edildi

Sahil Güvenlik Botu, bot üzerindeki 27 düzensiz göçmeni, aralarında 8 çocuğun da bulunduğu şekilde güvenli bir şekilde kurtardı. Göçmenler, sağlık durumları kontrol edildikten sonra gerekli işlemler için yetkililere teslim edildi.