Sahil Güvenlik Komutanlığı, bölgeden gelen ihbar üzerine ekiplerin hızla harekete geçtiğini ve göçmenlerin tespit edilip durdurulduğunu açıkladı.

Yakalanan 36 düzensiz göçmenin güvenli bir şekilde botlarından alındığı, yapılan işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiği belirtildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı, bölgede düzensiz göçle mücadele kapsamında devriyelerini sürdürmeye devam ediyor.

Bu operasyon, yasa dışı göçün engellenmesi adına sürdürülen yoğun çalışmaların bir parçası olarak kayda geçti.