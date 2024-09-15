West Palm Beach şehrinde Trump’ın golf oynadığı sahanın yakınında birden fazla kez ateş açıldığı bildirildi. Trump'ın kampanya sözcüsü Steven Cheung, başkan adayının güvende olduğunu doğruladı ancak olayla ilgili ayrıntı vermedi.

Gizli Servis ve Yerel Güvenlik Ekipleri Devrede

ABD Gizli Servisi, olayın yerel saatle 14:00 civarında gerçekleştiğini ve hemen ardından soruşturma başlatıldığını açıkladı. Trump’ın oğlu Donald Trump Jr. ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yerel kolluk kuvvetlerinin bölgede bir AK-47 otomatik silah bulduğunu ve 1 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Pensilvanya'da Silahlı Saldırıya Uğramıştı

Trump, daha önce 13 Temmuz'da Pensilvanya’da düzenlenen bir seçim mitinginde de silahlı saldırıya uğramıştı. Bu saldırıda Trump sağ kulağından hafif şekilde yaralanırken, mitinge katılan bir itfaiyeci hayatını kaybetmiş ve iki kişi yaralanmıştı. Saldırgan Thomas Matthew Crooks, olay yerinde ABD Gizli Servisi tarafından etkisiz hale getirilmişti.

Trump'ın güvenliğiyle ilgili bu tür olaylar kamuoyunda geniş yankı bulurken, yetkililer durumu yakından takip ediyor.