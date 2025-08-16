Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği yaşandı. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salları içerisindeki 86 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılan göçmenlerin 20’sinin çocuk olduğu öğrenildi.

Can salları Datça açıklarında bulundu

Datça açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı harekete geçti. Bölgeye görevlendirilen Sahil Güvenlik Korveti ve botları, denizde sürüklenen 4 can salını tespit etti. Yunanistan unsurlarınca geri itilen bu sallarda bulunan toplam 66 düzensiz göçmen, güvenli şekilde kurtarıldı.

İki göçmen kaçakçısı yakalandı

Operasyon kapsamında, göçmenlerle birlikte iki göçmen kaçakçılığı şüphelisi de yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Göçmenler güvenli alana götürüldü

Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin yapılması için Sahil Güvenlik botlarıyla kıyıya çıkarıldı. Buradan da sağlık kontrolleri ve gerekli işlemler için ilgili birimlere teslim edildi.