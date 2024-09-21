Bunlar da ilginizi çekebilir

Kurtarılan düzensiz göçmenler, gerekli sağlık kontrollerinin ardından ilgili birimlere teslim edilecek.

Datça açıklarında, can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi. Ekipler, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 can salındaki toplam 27 düzensiz göçmeni kurtardı. Kurtarılanlar arasında 4 çocuk da bulunuyor.

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen toplam 31 düzensiz göçmen , Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, can salları içerisinde bulunan göçmenlerin durumu hakkında alınan ihbar sonrasında gerçekleşti.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.