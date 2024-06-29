Mahallede başlatılan 6 bin 300 metrelik hat yenileme çalışmalarının yaklaşık 6 bin metresi tamamlarken bölgede yeni içme suyu arıtma tesisi yapılması da planlanıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyu problemi yaşayan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Datça’da çalışma gerçekleştiren ekipler, Betçe projesi ile ilave su sağladıkları Mesudiye Mahallesi ve 6 mevkisinde hat yenileme çalışması gerçekleştiriyor.



Hatlarda kireçlenme tespit edildi



MUSKİ ekipleri vatandaşların kireçlenme nedeniyle Büyükşehir Belediyesine başvurması ile birlikte hat üzerinde incelemelerde bulundu. Yapılan araştırmanın ardından hatta kireç tıkanıklıklarının mevcut olduğu ve yeteri miktarda suyu evlere iletemediği tespit edildi. Gelen şikayetlerin çözümü için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, bölgedeki hatların değiştirilerek vatandaşlara kesintisiz su sağlanması talimatını verdi.



7 bölgede 6 bin metre hat yenilendi



Bunun üzerine MUSKİ ekipleri Mesudiye Mahallesi ve mevkileri olan Damarası, Meşe Çukuru, Döşeme, Mezgit, Ovabükü, Hayıtbükü bölgelerindeki hatların yenileme çalışmasına başladı. Bugün itibariyle 6 bin 300 metrelik yenileme çalışmalarının 6 bin metrelik kısmı tamamlanırken yenilenmesi gereken yaklaşık 300 metrelik bir kısım kaldı. Bu kısmında çok kısa bir süre içinde tamamlanıp hatların sorunsuz olarak vatandaşların hizmetine sunulması amaçlanıyor.

Bu çalışmaların yanı sıra bölgedeki suyun kireçli olması nedeniyle yine Büyükşehir Belediyesi tarafından bir içme suyu arıtma tesisi yapılarak suyun yumuşatılması ve hatların kullanım ömrünün uzatılması amaçlanıyor.