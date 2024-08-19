Muğla'nın Datça ilçesine bağlı İskele Mahallesi Burgaz sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, sahilde hareketsiz bir şekilde duran bir deniz kaplumbağası fark etti. Deniz kaplumbağasının caretta caretta türünden olduğu belirlenen kaplumbağanın ölü olduğu anlaşıldı. Durumu hemen yetkililere bildiren vatandaşlar, üzüntülerini dile getirdi.

Belediye ekipleri harekete geçti

İhbar üzerine hızla harekete geçen belediye ekipleri, sahile gelerek ölü caretta carettayı inceledi. Yapılan incelemenin ardından deniz kaplumbağası, belediye ekiplerince sahilden alındı.