Ülke genelinde meydana gelen sel ve heyelanlar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 209’a yükseldi. Ulusal Afet Yönetimi kurumu tarafından yapılan açıklamalara göre, Pencap Bölgesi'nde son 24 saat içinde 24 kişi hayatını kaybederken, temmuz ayından bu yana sel felaketi nedeniyle ölenlerin sayısı hızla artış gösterdi.

Yüzlerce konut zarar gördü

Pakistan Meteoroloji Dairesi, muson yağmurlarının hafta boyunca devam etmesinin beklendiğini belirtti. Yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymaları sonucu 2 bin 200'den fazla konutun zarar gördüğü ifade edilirken, en fazla can kaybının Pencap, Hayber Pahtunhva ve Sind eyaletlerinde yaşandığı bildirildi. Heyelanlar ve ani su baskınları, bazı yol ve köprülerde hasara yol açarak trafiği aksatıyor.

Hükümetten uyarı

Pakistan hükümeti, turistlere yağışlardan etkilenen bölgelerden uzak durmaları yönünde uyarıda bulundu. Normalleşme çalışmalarının aralıksız sürdüğü, ancak afet bölgesinde durumun oldukça ciddi olduğu vurgulandı.