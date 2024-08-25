Muğla’nın Datça ilçesinde amatör balıkçılar Fikri Keskin ve Yasin Sönmez, Palamutbükü mevkisinde zıpkınla yaptıkları dalışta, 30 kilogram ağırlığında etkileyici bir kılıç balığı yakaladı. Bir saat süren uğraşın ardından balık, Palamutbükü Limanı’na getirildi.

Amatör balıkçıların başarılı avı

Datça'nın Palamutbükü mevkisinde, amatör balıkçılar Fikri Keskin ve Yasin Sönmez, zıpkınla balık avı için denize açıldılar. Yaklaşık iki metre uzunluğunda olan kılıç balığı, balıkçılar tarafından bir saatlik dikkatli ve titiz bir çalışma sonucunda yakalandı.

Balık limanda sergilendi

Yakalanan kılıç balığının büyüklüğü, balıkçıları ve yerel halkı şaşkına çevirdi. Avın ardından yapılan ölçümlerde balığın yaklaşık 30 kilogram olduğu belirlendi. Balık, Palamutbükü Limanı’na getirilerek burada sergilendi.