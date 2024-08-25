Eylül 2020'de Edebiyat Haber'in bir girişimi olarak hayata geçirilen Kitap Cumhuriyeti, Türkiye'nin ilk dijital kitap platformlarından biri olarak edebiyat dünyasında yerini aldı. Platform, Müge İplikçi, Ömer Turan, Tuğba Dedeoğlu Demir, Emrah Polat ve Feridun Andaç gibi önemli isimlerin yer aldığı Yayın Kurulu ile dikkat çekiyor. Kitapcumhuriyeti.net üzerinden yayımlanan tüm kitaplar, dijital formatta ve tamamen ücretsiz olarak sunuluyor.

Kitap Cumhuriyeti neden kuruldu?

Kitap Cumhuriyeti, okurlarına her yerden erişilebilen, nitelikli ve ücretsiz kitaplar sunma amacıyla kuruldu. Yayıncılık dünyasındaki geleneksel yaklaşımların aksine, Kitap Cumhuriyeti bir yayınevi değil, dijital bir platform olarak konumlanıyor. Sadece uzman ekip tarafından değerlendirilen ve seçilen kitapların yayımlandığı bu platform, gönderilen her eserin titizlikle inceleneceğini garanti ediyor.

Yazarlar için fırsatlar

Kitap Cumhuriyeti, yazar ve yazar adaylarına büyük fırsatlar sunuyor. Başvuruları titizlikle değerlendirilen yazarlar, eserlerinin yayımlanmasına karar verilirse, düzelti, son okuma, kapak tasarımı, tanıtım metni ve iç tasarım gibi tüm süreçler uzman ekipler tarafından yönetiliyor. Yayımlanan kitaplar, Kitap Cumhuriyeti’nin geniş ağında ücretsiz, sınırsız ve süresiz olarak erişime açılıyor. Ayrıca, Kitap Cumhuriyeti’nin eserleri, edebiyathaber.net desteğiyle geniş kitlelere ulaştırılıyor.

Şimdiye kadar yayımlanan kitaplar

Kitap Cumhuriyeti, bugüne kadar birçok önemli eseri okurlarla buluşturdu. Emrah Polat’ın "Terra Rosa" adlı öyküsünden, Sabahattin Ali’nin klasikleşmiş romanı "Kürk Mantolu Madonna"ya kadar geniş bir yelpazede kitaplar sunuluyor. Platformda yayımlanan diğer önemli eserler arasında Nazê Nejla Yerlikaya’nın "Günah Çalılıkları" adlı şiir kitabı ve Melih Elhan’ın "Kedi Tedirginliği" gibi çalışmalar yer alıyor.

Yayın ilkeleri

"Kitaplar özgürlük ister!" sloganıyla yola çıkan Kitap Cumhuriyeti, yayın ilkelerinde tavizsiz bir duruş sergiliyor. Irk, cinsiyet, sosyal düzey, dini inanç veya fiziki farkları aşağılayan, düşünce ve ifade özgürlüğünü sınırlayan ya da şiddet ve zorbalığı özendiren hiçbir eser yayımlanmıyor. Eleştiri sınırlarını aşan, iftira niteliği taşıyan içeriklere de platformda yer verilmiyor.

Kitap Cumhuriyeti’nin sunduğu fırsatlar ve ilkeler, dijital yayıncılık dünyasında yeni bir dönemin habercisi. Bu platform, hem okurlar hem de yazarlar için özgür ve erişilebilir bir edebiyat dünyası vaat ediyor. Kitaplarınızı yayımlatmak ya da platform hakkında daha fazla bilgi almak için [email protected] adresinden bize ulaşabilirsiniz. Unutmayın, kitaplar özgürlük ister!