Muğla’nın Datça ilçesinde, İskele Mahallesi’nde bir apart dairesinde yaşayan 59 yaşındaki Ahmet Dursun Özkan, ölü olarak bulundu.

Olayın ayrıntıları

Öğle saatlerinde meydana gelen olayda, Özkan'ın bir gece önce geç saatlere kadar birlikte vakit geçirdiği arkadaşı, kendisinden haber alamayınca endişelenerek apart dairesine gitti. Arkadaşı, Özkan’ın dairesine girdiğinde onu yatağında hareketsiz bir şekilde buldu.

Ekipler ihbar üzerine harekete geçti

Arkadaşının durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Ahmet Dursun Özkan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Özkan'ın ölüm nedeni

Özkan’ın sağlık geçmişinde çeşitli kronik rahatsızlıkların bulunduğu, gece geç saatlere kadar birlikte vakit geçirdiği arkadaşına sürekli sırt ağrısından şikayet ettiği öğrenildi. Nöbetçi adli tabibin muayenesinde de Özkan’ın ölümünün doğal nedenlerden kaynaklandığı ve herhangi bir dış etken bulunmadığı açıklandı.

Yapılan incelemelerin ardından Özkan’ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.