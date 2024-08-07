Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında yaşanan iki ayrı olayda, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen düzensiz göçmenler, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

İlk olay: 10 düzensiz göçmen kurtarıldı

Datça açıklarında can salı içinde düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarını alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye hızlı bir şekilde kurtarma botu gönderdi. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 10 düzensiz göçmen operasyonla kurtarıldı.

İkinci olay: 20 kurtarma, 1 yakalama

Datça açıklarında gerçekleşen ikinci olayda ise lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan fiber karinalı lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Bu olayda ayrıca, 4 çocuğun da bulunduğu göçmen grubuyla birlikte bir göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı.