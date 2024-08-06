Türkiye'nin önde gelen rafineri şirketi TÜPRAŞ, 2024 yılı 1. çeyrek bilançosunu açıkladı. Şirket, beklentilerin altında kalan 5 milyar 351 milyon 345 bin TL net kâr bildirdi. Aynı zamanda, yatırımcıların merakla beklediği temettü dağıtımı ile ilgili de detaylar netleşti.

1. çeyrek bilanço sonuçları

TÜPRAŞ, 01.01.2024 – 30.06.2024 aralığında toplamda 5 milyar 351 milyon 345 bin TL net kâr açıkladı. Geçen yılın ilk 6 ayında 12 milyar 395 milyon 33 bin TL net kâr açıklayan şirket, bu yıl yüzde 57 oranında bir gerileme yaşadı. Çeyreklik dönemde ise 5 milyar 4 milyon 75 bin TL net kâr elde etti. 2023 yılı ilk 6 aylık dönemde 13.97 milyar TL olarak açıklanan kâr, 2024 yılında 12.40 milyar TL olarak revize edildi.

Temettü Dağıtımı

TÜPRAŞ, 2024 yılı için temettü ödeme kararı aldı. Hisse başına net 10,74 TL temettü ödemesi yapılacak ve bu ödemeler 27 Eylül 2024 tarihinde başlayacak, 1 Ekim 2024 tarihinde yatırımcıların hesaplarına geçmiş olacak. KAP'ta yer alan açıklama ise şu şekilde:

"Kar Dağıtım Politikamız, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumunu dikkate alarak, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında,

Ortaklara 23 milyar TL tutarında nakden temettü dağıtılması ve ortaklara ödenecek toplam 23 milyar TL kâr payının ve 2 milyar 300 milyon TL tutarındaki genel kanuni Yedek Akçenin Vergi Usul Kanunu ve TFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolarda geçmiş yıl karlarından karşılanması,

Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 23 milyar TL temettünün 1,00 TL nominal değerli hisse için brüt 11,9369175 TL yüzde 1.193,69), net 10,7432257 TL yüzde 1.074,32) olarak ödenmesi,

Temettü dağıtımının, kaydileştirme düzenlemeleri çerçevesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından belirlenen esaslara göre 27 Eylül 2024 tarihinden itibaren ödenmeye başlanması hususlarının yapılması planlanan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi KAP'da yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir."