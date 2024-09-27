Datça’da bu yıl ilk kez düzenlenen ‘Sarıcayaz Festivali’, kortej yürüyüşüyle başladı. Kaymakam Murat Atıcı ve Belediye Başkanı Aytaç Kurt’un öncülüğünde gerçekleşen yürüyüş, bando takımı eşliğinde Datça Meydanı’na kadar uzandı. Festival, Datça’nın kültürel zenginliğini ve turizm potansiyelini ön plana çıkaran çeşitli etkinliklerle 3 gün boyunca sürecek.

Kortej yürüyüşü ve zeybek gösterisi

Sarıcayaz Festivali, Datça’nın kalbinde başlayan bir kortej yürüyüşüyle başladı. Datça Kaymakamı Murat Atıcı, Belediye Başkanı Aytaç Kurt, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, bando takımı eşliğinde Datça Meydanı’na yürüdü. Yürüyüşün ardından zeybek gösterisi sunuldu ve izleyenlerden büyük alkış aldı.

Çocuklar için eğlence dolu aktiviteler

Festivalin ilk gününde çocuklar için özel etkinlikler düzenlendi. Palyaço gösterisi, yüz boyama etkinlikleri ve çeşitli atölyelerle çocuklar eğlenceli vakit geçirdi. Ayrıca, Kumluk ve Taşlık plajlarında Cansu Etler öncülüğünde şekersiz tatlı yapım atölyesi ve tadım etkinliği düzenlendi. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen halk konseriyle ilk gün sona erdi.

Gün doğumu yogasından Hande Ünsal konserine

Festivalin ikinci gününde Kargı Koyu’nda gün doğumu yogası ile güne başlama fırsatı sunuluyor. Ardından motor etkinlikleri, zumba çalışmaları ve çocuklar için ‘Survivor’ parkuru gibi spor ve eğlence dolu etkinlikler katılımcıları bekliyor. Gün boyunca çeşitli atölye çalışmaları ve sirtaki gösterileriyle devam edecek etkinlikler, akşam saatlerinde Hande Ünsal’ın Taşlık Plajı’nda vereceği konserle zirveye ulaşacak.

Knidos gezisi ve gün batımı

Festivalin üçüncü günü de yoğun bir programla devam edecek. Cumhuriyet Meydanı’ndaki gün doğumu yogası ve latin dansları gösterileriyle başlayan gün, Kızlan Mahallesi’nde düzenlenecek geleneksel ‘Köy Düğünü’ etkinliği ile devam edecek. Bodrum Bandosu’nun gösterisi ve Knidos Antik Kenti gezisi gibi etkinliklerle tarihi ve kültürel mirasa dikkat çekilecek. Festivalin son etkinliği ise Datça’da eşsiz bir gün batımı manzarası eşliğinde gerçekleştirilecek.

Kültür ve turizm potansiyeline katkı

Festivalin açılışında konuşan Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt, bu festivalin Datça’nın kültürüne, sanatına ve geleneklerine katkı sağlayacağını belirtti. Başkan Kurt, “Kaymakamımız ile birlikte bundan sonra birçok etkinliğe birlikte imza atacağız. Datça’nın zengin kültürel mirasını yaşatmak ve turizme katkı sunmak için çalışacağız” dedi.

Datça Kaymakamı Murat Atıcı da festivalin geleneksel hale gelmesi için çaba göstereceklerini belirterek, “Datça’nın turizmine katkı sunacak bu festival her yıl daha da büyüyecek. Sarıcayaz Festivali ile Datça’yı daha fazla tanıtmayı ve turizm sezonunu uzatmayı hedefliyoruz” diye aktardı.