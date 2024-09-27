Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trajik iş kazasında, 28 yaşındaki motor tamiri ustası Öner S., inşaatın 8’inci katında çalışırken dengesini kaybedip düşerek hayatını kaybetti. Olay, iş güvenliği önlemlerinin bir kez daha sorgulanmasına neden oldu.

İnşaatta feci kaza

Olay, Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Koyuncu Mahallesi'ndeki bir inşaatta gerçekleşti. İddiaya göre, motor tamiri servisi çalışanı Öner S. (28), inşaatın 8’inci katında yük çekme vincini monte etmeye çalışıyordu. Aynı esnada diğer işçiler de inşaatta kalıpları sökme işine geçti. Bir işçinin kalıpların sökülmesi için vurduğu sırada Öner S., dengesini kaybederek inşaatın 8'inci katından aşağı düştü.

Olay yerinde büyük şok

Kazanın hemen ardından inşaat alanında bulunan işçiler durumu yetkililere bildirdi. Kaza yerine hızla gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, genç işçinin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay sonrası çevrede güvenlik önlemleri alınarak detaylı inceleme başlatıldı. Polisin ve savcının yaptığı incelemelerin ardından Öner S.'nin cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

İş güvenliği önlemleri yetersiz mi?

Bu trajik kaza, inşaatlarda iş güvenliği önlemlerinin ne kadar yeterli olduğu sorusunu bir kez daha gündeme taşıdı. Özellikle yüksek katlı binalarda çalışan işçilerin güvenlik ekipmanlarının tam olup olmadığı, yüksekte çalışma eğitimlerinin düzenli olarak alınıp alınmadığı gibi konuların daha sıkı denetlenmesi gerektiği uzmanlar tarafından sıkça vurgulanıyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

Polis ekipleri, kazanın nasıl gerçekleştiğine dair detaylı bir soruşturma başlattı. İş güvenliği önlemlerinin ihlal edilip edilmediği, inşaat alanındaki güvenlik koşullarının yetersiz olup olmadığı araştırılıyor. İnşaat sektöründe iş kazalarının sık yaşandığı bir ülkede, bu tarz olayların önlenmesi için daha etkili tedbirlerin alınması gerektiği bir kez daha gündeme gelmiş durumda.