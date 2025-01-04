Muğla’nın Datça ilçesi, dün akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle zor anlar yaşadı. Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü’nün kuvvetli yağış uyarısı yaptığı bölgede, aralıklarla süren yağışlar, hayatı olumsuz etkiledi.

Kargı Deresi taştı, yollar su altında kaldı

Yağışın etkisiyle Kargı Deresi taştı ve Marmaris karayolu, Eski Datça Mahallesi ile Reşadiye Dörtyol arasındaki yol su altında kaldı. Bu bölgede ulaşım tamamen durdu. Yolun kapanmasıyla birlikte, Datça sakinleri ve sürücüler zorluklar yaşadı. Belediye ekipleri, suyun tahliye edilmesi için hızla çalışma başlattı.

Evler ve iş yerlerinde su baskını: Zarar büyüdü

Sağanak, sadece yolda değil, evlerde de büyük zarara yol açtı. Özellikle Eski Datça Mahallesi'nde bazı evlerin bodrum katları su altında kaldı, park halindeki araçlar ise su içinde kaldı. İş yerleri de su baskınından nasibini aldı. Vatandaşlar, meydana gelen su baskınlarıyla birlikte zor anlar yaşadı.

Trafik ve belediye çalışmaları

Sağanak nedeniyle trafikte sıkışıklık yaşandı. Sürücüler, su birikintilerinin oluşturduğu engeller nedeniyle zor durumda kaldı. Belediye ekipleri, su tahliye çalışmaları yaparak yolları temizlemeye başladı, ancak yağışın devam etmesi olası zararı daha da artırabilir.