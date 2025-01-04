Balıkesir’in Edremit ilçesi Kazdağları bölgesinde dün kaybolan bir kişi, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda sağ olarak bulundu.

Dün 112 Acil Çağrı Merkezi’ne, Güre Mahallesi Kazdağları mevkisinde bir kişinin kaybolduğu ihbarı yapıldı. Hemen harekete geçen ekipler, arama çalışmalarına başladı.

55 Kişilik ekip seferber oldu

AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye, jandarma ve polis ekiplerinden oluşan 55 kişilik kurtarma ekibi, zorlu arazi koşullarına rağmen gece boyunca arama çalışmalarını sürdürdü.

Mutlu son: Sağ olarak bulundu

Yoğun çabalar sonucunda kaybolan kişi sağ olarak bulunarak güvenli bölgeye getirildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yetkililerden açıklama

Yetkililer, Kazdağları gibi zorlu doğa koşullarına sahip bölgelerde yürüyüş yapan vatandaşların güvenlik önlemlerini artırmaları gerektiğini belirtti. Ayrıca, benzer durumlarda hızlı müdahale için 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verilmesi gerektiği hatırlatıldı.