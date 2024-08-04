Muğla'nın Datça ilçesindeki Hızırşah Hacetevi Tepesi'nde yollarını kaybeden iki kişi, hava karardıktan sonra yardım çağrısı yaptı. 4 saat süren yoğun arama-kurtarma çalışması sonucu sağ salim kurtarıldılar.

Muğla'nın Datça ilçesinde bulunan Hızırşah Hacetevi Tepesi'ne tırmanan iki kişi, akşam saatlerinde hava karardığında yollarını kaybetti. Karanlık ve zor koşullar altında mahsur kalan kişiler, telefonlarının şarjı bitmeden önce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundular.

Yardım çağrısının alınmasının ardından bölgeye Datça Jandarma Komutanlığı ve Datça MAG-AME/SAR (Arama Kurtarma) ekipleri yönlendirildi. Ekipler, karanlıkta ve zorlu doğa koşullarında yürütülen arama kurtarma operasyonuna hemen başladı. Arama çalışmaları, dört saat süren yoğun bir çabanın ardından başarılı oldu. Ekipler, mahsur kalan iki kişiyi sağlıklı ve güvenli bir şekilde buldu.

Kurtarılan iki kişi, ekiplerin profesyonel ve özverili çalışmaları sonucunda herhangi bir sağlık sorunu yaşamadan bölgeden çıkarıldılar. Olayın ardından kurtarılan kişiler, kendilerine yardım eden jandarma ve arama-kurtarma ekiplerine teşekkür etti. Datça'da yaşanan bu başarılı operasyon, bölgedeki acil durum müdahaleleri açısından büyük bir memnuniyet ve takdirle karşılandı.

Bu tür olayların önüne geçebilmek için, doğa yürüyüşleri ve dağcılık gibi faaliyetlerde bulunacak kişilerin yanlarında yeterli aydınlatma, iletişim araçları ve acil durum ekipmanları bulundurmaları önemlidir. Ayrıca, hava koşullarının ve bölgenin zorluk seviyesinin iyi değerlendirilmesi ve yeterli hazırlık yapılması, olası tehlikelerin minimize edilmesine yardımcı olabilir.