Uşakspor, TFF 3. Lig'de kadrosunu güçlendirmek için yoğun bir transfer dönemi geçiriyor. Kırmızı-siyahlı ekip, dış transferde 7 yeni oyuncuyla anlaşmaya vardı. Bu transferler arasında, Alaçatıspor'dan 25 yaşındaki ön libero Mustafa Gundak dikkat çekiyor. Ayrıca, geçen sezon Yomraspor forması giyip boşta kalan tecrübeli 32 yaşındaki ön libero Orhan Gülle de Uşakspor'un kadrosuna katıldı. Uşakspor'un defans hattını güçlendirmek adına Elazığ FK'dan 34 yaşındaki sol bek Emre Karadağ transferi yapıldı. Kaleci mevkiine yönelik olarak ise Silivrispor'dan 36 yaşındaki Mehmet Doğan ve Belediye Kütahyaspor'dan 21 yaşındaki Can Türk kadroya dahil edildi. Orta sahayı güçlendirmek için Erbaaspor'dan 22 yaşındaki ön libero Bayduhan Taşova'nın yanı sıra Akhisarspor'dan 21 yaşındaki sağ kanat Bertuğ Uz da Uşakspor'un yeni transferleri arasında yer alıyor. Bu transferlerle birlikte Uşakspor, yeni sezon öncesinde kadrosunu önemli ölçüde güçlendirmiş oldu. Yeni transferlerin takıma katkı sağlayıp şampiyonluk yolunda önemli katkı vermesi bekleniyor.

Editör: Hakan Baş