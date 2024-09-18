Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Göztepe gösterdiği performansla ve yaptığı transferler ile ligde kısa sürede etki etmeyi başardı. Son olarak yaptığı David Datro Fofana transferi ile büyük ses getiren sarı kırmızılı ekip bu transferle beraber toplamda 13. transferini gerçekleştirmiş oldu. İzmir temsilcisi şu ana kadar Malcom Bokele, Isaac Solet, Nazım Sangare, Koray Günter, Djalma Silva, Juan Silva, Victor Hugo, Mateusz Lis, Novatus Miroshi, Emircan Seçgin, Kuryu Matsuki, Ekrem Kılıçarslan'ı kadrosuna kattı. Göztepe'nin yeni transferi David Datro Fofana ise sarı-kırmızılıların market değerini önemli bir şekilde artırdı. 12 milyon Euro'luk değeri ile Göztepe'nin tüm kadro maliyeti (23 milyon Euro) kadar değeri olan Fildişi Sahilli golcünün takıma katılmasıyla beraber sarı kırmızılı takımın toplam değeri 35 milyon Euro'ya kadar yükseldi.

Transfermarkt verilerine göre Göztepe, yeni transferleri ile kadro değerini %120.5 oranında artırarak dikkat çekti. Sarı kırmızılılar bunu yaparken tek bir kuruş bonservis harcamadan yapması da dikkat çeken bir diğer nokta oldu. Haziran 2024'te 16.10 milyon euro olan kadro değeri, transfer dönemi sonunda 35.50 milyon euro'ya ulaştı.