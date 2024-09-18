Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Musalaryeniköy Mahalle Muhtarı ve mahalle sakinleri ile bir araya gelerek önemli incelemelerde bulundu. Başkan Akın, "Turgutlu'muzun geleceği için hep birlikte, kararlılıkla ve ortak akılla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Çiftçiler için yeni su dolum istasyonu hizmette

Esnaf ve mahalle sakinleri ile sürekli bir araya gelen Başkan Akın, mahalleye kazandırılan yeni su dolum istasyonunun açılışını gerçekleştirdi. Bu istasyon, çiftçilerin ve üreticilerin ilaç makinelerine su dolumunu kolaylaştırmak amacıyla kuruldu.

Yol sorunları yerinde değerlendirildi

Başkan Akın, Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran ve diğer ekiplerle birlikte, Turgutlu'daki yol problemlerini yerinde incelemek üzere bir araya geldi. Yapılan detaylı değerlendirmeler sonucunda, sıkça şikayet edilen yolların onarımına öncelik verilmesi gerektiği konusunda fikir birliğine varıldı.

İhtiyaçlar vatandaşlarla birlikte belirlenecek

Başkan Akın, incelemeler sırasında mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyerek notlar aldı ve Musalaryeniköy Mahallesi için yapılan projeleri aktardı. Akın, "İhtiyaçları belirlemek için hemşehrilerimizle görüşmeye devam edeceğiz" diyerek, çözüm odaklı yaklaşımlarını vurguladı. Musalaryeniköy Mahallesi'nin kalkınması için ortak çalışmaların önemine dikkat çekti. Başkan Akın, vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların hız kesmeden süreceğini belirterek, "Musalaryeniköy'de yaşanan sorunları çözüme kavuşturmak için gerekli adımları atacağız" ifadelerini kullandı.