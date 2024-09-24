İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 5 yıl siyasi yasak cezası aldığı dava hakkında sert açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, bu sürecin "tam bir sefillik" olduğunu dile getirdi ve konunun partisini de ilgilendirdiğini belirtti.

"Tam anlamıyla bir sefillik"

Ekrem İmamoğlu, hakkında verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yargılandığı dava sürecine değinen İmamoğlu, “2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 5 yıl siyasi yasak gibi bir karar, tam anlamıyla bir sefillik. Hatta daha da ileriye gidiyorum; bunu konuşmak bile insanı kötü hissettiriyor." sözleriyle davayı eleştirdi.

"Partimizi de yakından ilgilendiriyor"

İmamoğlu, konunun yalnızca hukuki değil, aynı zamanda siyasi bir boyut taşıdığına vurgu yaparak, "Bu mesele elbette ki siyasi bir mesele. Bu nedenle partimizi de yakından ilgilendiriyor" dedi. Parti genel başkanı ve merkez yönetiminin, İstanbul’da hukukçularla bu süreci detaylı bir şekilde ele aldığını belirten İmamoğlu, hukuki analizlerin sürdüğünü ve nihai kararı parti yetkililerinin açıklayacağını söyledi.