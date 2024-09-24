Türkiye’nin üç büyük işçi sendikası, YOL-İŞ, DEMİRYOL-İŞ ve TES-İŞ, AK Parti iktidarının ekonomi politikalarına tepki göstererek bir saatlik iş bırakma eylemi yaptı. Petrol-İş’in örgütlü olduğu PETKİM, TÜPRAŞ, Ravago Eastchem ve Solufert'de de işçiler işe bir saat geç başlayarak basın açıklaması düzenlendi. İzmir’de gerçekleştirilen oturma eylemlerinde, işçiler geçim sıkıntısı, servis hakkı, vergide adalet ve ekonomik kriz gibi taleplerini dile getirdi.

Türkiye Yol, Yapı, İnşaat İşçileri Sendikası (YOL-İŞ), Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası (DEMİRYOL-İŞ) ve Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) üyeleri, halkın ekonomik krizle boğuştuğunu belirterek, bir saatlik eş zamanlı iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. İzmir’de yapılan oturma eylemlerinde, işçiler ekonomik krize karşı seslerini yükseltti.

“Kışı nasıl geçireceğiz diye kara kara düşünüyoruz”

YOL-İŞ İzmir 1 No'lu Şubesi, Karayolları 2'nci Bölge Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaparak üyelerinin yaşadığı sorunları dile getirdi. Şube Genel Sekreteri Güven Can, “Ekonomik krizin bedelini işçiler olarak biz ödemeyeceğiz. Dün aldığımızı bugün alamıyoruz, market ve pazarlardaki fiyatlar sürekli artıyor” diyerek, geçim sıkıntısına vurgu yaptı. “Bundan sonra sözümüzü meydanlarda yüz binlerle söyleyeceğiz” diyen Can, şunları söyledi:

“Büyük şehirlerde ev kiraları ortalamada asgari ücretin üzerine çıktı. Okullar açıldı, eğitim masrafları altından kalkılamaz bir hâle geldi. Analar, babalar ‘Çocuğumuzu okula nasıl göndereceğiz’ diyor. Elektriğe ve doğalgaza geçen aylarda yüzde 38 zam geldi, önümüz kış… İşçisi, emeklisi 'Kışı nasıl geçireceğiz' diye kara kara düşünüyor.”

“Fedakârlığı servetini artıranlar yapmalıdır”

İşçiler, vergi adaletsizliğine ve yüksek enflasyona da dikkat çekti. Güven Can, resmi enflasyon oranlarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Enflasyon gerçek seviyelerde açıklanmazsa işçilerin kayıpları artacak Enflasyonun bir an önce gerçek seviyesinde açıklanması için gerekli adımlar atılmalıdır. İşçiler enflasyonun sebebi değildir. Enflasyonu düşürmek için fedakârlığı kazancını ve servetini artıranlar yapmalıdır” dedi.

Ayrıca, emekli maaşlarındaki adaletsizliğin de işçileri mağdur ettiğini söyledi. “Nitelikli çalışanlar emeklilikte oluşacak fark nedeniyle emekli olmayı tercih ediyor. Bu mağduriyetin önüne geçilmesi için yasal düzenlemeler yapılmalı” diye konuştu.

TES-İŞ ve DEMİRYOL-İŞ’ten de destek geldi

TES-İŞ üyeleri de Devlet Su İşleri 2’nci Bölge Müdürlüğü önünde YOL-İŞ ile eş zamanlı bir eylem düzenledi.

DEMİRYOL-İŞ üyeleri de TCDD Halkapınar Lokomotif Bakım Atölyesi önünde bir saatlik iş bırakma eylemi yaparak, ekonomik krize ve geçim sıkıntısına karşı taleplerini dile getirdi.

TÜRK-İŞ Ege Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak, yaptığı açıklamada “Büyük Ankara Mitingi’ne hazır mısınız” diyerek işçileri mitinge çağırdı. Çakmak, “Bu zafere adım adım yürüyeceğiz, sonuna kadar mücadele edeceğiz” diyerek, işçilerin kararlılığını vurguladı.

Aliağalı işçiler: “Bozulan ekonominin bedelini biz ödemeyeceğiz”

Aliağa’da ise Petrol-İş’in örgütlü olduğu PETKİM, TÜPRAŞ, Ravago Eastchem ve Solufert'de de işçiler “vergide adalet” diyerek iş yerleri içerisinde basın açıklaması yaptı.

PETKİM, TÜPRAŞ, Ravago Eastchem ve Solufert iş yerlerinde gece vardiyası işe devam ederken, sabah vardiyasına gelen işçiler servis alanlarında toplandı. Sabah vardiyasına gelen işçiler, “Patronlara değil, emekçiye bütçe” sloganlarıyla bir saat işe geç başladı.

Basın açıklamasını okuyan Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı Hasan Toptan, Sendikalı işçi ile örgütsüz işçi, memur ile işçi, sigortalı işçi ile kayıt dışı çalışan ve mülteciye karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. İşsizlerin iş beklentisiyle çalışanlara baskı kurulmak isteniyor. Türkiye ucuz işgücü ülkesi olmayacaktır. Rekabet düşük işçilik maliyetleri ile sağlanmamalıdır. Zorlu çalışma şartlarını biz yaşıyoruz. Geçim sıkıntısını biz çekiyoruz. Bozulan ekonominin bedelini biz ödemeyeceğiz” dedi.