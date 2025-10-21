Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada dayı ve yeğeni birbirini yaraladı. Bıçak ve darp sonucu yaralanan iki kişi hastanede tedavi altına alındı.

Manisa Turgutlu’da aile içi kavga

Olay, Turgutlu ilçesi Selvilitepe Mahallesi Elmas Sokak’ta meydana geldi. Aynı evde yaşayan Serkan B. ile yeğeni Mert D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Dayı göğsünden bıçaklandı

Kavga sırasında Serkan B. göğsünden bıçakla yaralanırken, yeğeni Mert D. başına aldığı darbeyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sonrası polis ekipleri mahallede güvenlik önlemleri aldı Kavganın çıkış nedeni araştırılırken, tarafların ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.