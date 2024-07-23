Reynolds ve Jackman'ın merakla beklenen macerası, dün New York'taki gala ile prömiyerini yaptı ve ülke genelindeki basın mensupları filmi izledi. Resmi eleştirmen yorumlarından önce sosyal medyada filme ilk tepkiler gelmeye başladı.

Vizyonda büyük başarı yakalamaya hazırlanıyor

Deadpool & Wolverine, vizyona girdiği hafta sonunda ABD'de 165 milyon doların üzerinde hasılat elde etmesi bekleniyor. Filmin yönetmen koltuğunda Ryan Reynolds'ın sık sık işbirliği yaptığı Shawn Levy oturuyor. Reynolds, senaryoyu Rhett Reese, Paul Wernick ve Zeb Wells ile birlikte kaleme aldı.

Filme gelen ilk tepkiler son derece olumlu. Sinema eleştirmenleri, Deadpool & Wolverine'i "çok eğlenceli" ve "Marvel için doğru yönde atılmış bir adım" olarak değerlendiriyor.

Marvel Sinematik Evreni'nin (MSE) son filmleri beklentileri karşılamadı

Geçen yıl vizyona giren Marvel Sinematik Evreni'nin (MSE) filmleri The Marvels ve Ant-Man ve Wasp: Quantumania, hem gişede hayal kırıklığı yarattı hem de eleştirmenlerden beklenen olumlu yorumları alamadı.