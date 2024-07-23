Sezonun ilk yarısında muhteşem bir performans sergileyen Red Bull, Monako GP'sine kadar yapılan yedi yarışın beşini kazanarak baskın bir grafik çizmişti. Ancak, Monako'daki kötü hafta sonunun ardından performanslarında belirgin bir düşüş yaşandı. Kanada ve İspanya'da kazansalar da, önceki kadar baskın değillerdi. Özellikle son yarışlarda McLaren, Mercedes ve Ferrari tarafından yakalandılar ve Macaristan GP'de McLaren'dan açıkça yavaş kaldılar.

FIA'nın müdahalesi mi?

F1 yorumcusu Antonio Lobato, DAZN yayınında Red Bull'un bu performans düşüşünün ardında FIA'nın RB20'nin bazı parçalarına müdahale etmesinin yattığını öne sürdü. Lobato, "İki farklı takımdan, FIA'nın Red Bull'dan bazı parçalarını değiştirmesi istendiği konusunda emin olduklarını duydum" dedi.

Meslektaşı Tomás Schlafer, "Takımlar -Red Bull'un aracında- yasal olmayan bir şey mi buldu?" diye sorduğunda, Lobato, "Evet, FIA da bunu doğrulayıp, bunları kaldırmalarını söyledi" cevabını verdi.

McLaren'in durumu

Lobato, bazı takımlara yönelik müsamaha konusuna da değindi: "İhlalin ciddiyetine veya yasa dışılığa bağlı olduğunu düşünmek istiyorum. McLaren’in fren kampanalarında tespit edilen delikle ilgili de çok şey konuşuldu. Görünüşe göre Red Bull bilgi istedi ve 'Bu yapılabilir mi?' diye sordu. Aslında bu yapılabilir, o deliğe sahip olabilirsiniz çünkü cuma günleri sensör kullanmanıza izin veriliyor. Size söyleyecekleri tek şey, bunu sıralama turlarında veya yarışta kullanamayacağınızdır."

Lobato, McLaren'dan insanlarla konuştuğunu ve onların "Eğer kapatmadıysak unutkanlıktan. Hiçbir avantaj yok, sadece bant koymayı unuttuk" dediğini belirtti.