İstanbul’da Üsküdar ve Kadıköy'deki mağazalarda satışa sunulan ünlü cep telefonu markasının yeni modeli, büyük ilgi gördü. Yeni telefon modeline sahip olmak isteyen vatandaşlar, akşam saatlerinden itibaren mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. Özellikle yeni modelin sahip olduğu yapay zeka özellikleri büyük merak uyandırdı. Telefonun fiyatı ise 65 bin TL'den başlayarak 120 bin TL'ye kadar çıkıyor.

"Her sene aynı bu sırayı yaşıyoruz"

Üsküdar’da bulunan bir alışveriş merkezi ve Kadıköy’deki mağazada, telefonlar saat 07.00'da satışa sunuldu. Zeytinburnu’ndan gelip sıraya giren Ali Zaman, "Her sene aynı bu sırayı yaşıyoruz. 16 Pro Max çıktı, bugün 20 Eylül. Yapay zeka özelliğiyle tanışmaya geldik. 179. sıradayım, saat 23.30’dan beri buradayım," diye konuşarak bekleyişini anlattı.

Bu yeni modelin piyasaya çıkışı, teknoloji tutkunları ve telefon meraklıları için büyük bir heyecan yaratırken, telefonların satış fiyatları da geniş bir yelpazede yer alıyor. Telefonun özelliklerine göre değişen fiyatlar, 65 bin TL’den başlayıp 120 bin TL’ye kadar çıkıyor.