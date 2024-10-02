Refula tarafından gerçekleştirilen bir anket, son iki yılda video deepfake dolandırıcılığında keskin bir artış yaşandığını ortaya koydu. 2024 yılı itibarıyla işletmelerin %49’u, hiper-gerçekçi video ve ses manipülasyonlarıyla karşılaştıklarını bildirdi. Bu durum, şirket yöneticileri arasında derin bir endişe yarattı. Anket sonuçlarına göre, iş liderlerinin üçte ikisi (%66), deepfake’lerin şirketleri için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguluyor. Yapay zeka temelli dolandırıcılıkların giderek daha sofistike hale gelmesi, mevcut güvenlik önlemlerinin yetersiz kalabileceğini gösteriyor.

Kimlik hırsızlığı ve sentetik dolandırıcılık

Yapay zeka destekli dolandırıcılıklar genellikle kimlik hırsızlığı şeklinde gerçekleşiyor. Sahte ya da değiştirilmiş belgelerle yapılan bu dolandırıcılıklar, dünya genelinde işletmelerin %58’ini etkiliyor. Bunun yanı sıra, ‘sentetik dolandırıcılık’ olarak bilinen ve gerçek ile sahte bilgilerin harmanlandığı daha karmaşık yöntemler de yaygınlaşıyor. Özellikle video deepfake saldırılarında son iki yılda %20’lik bir artış gözlemlendi.

Güvenlik önlemleri ve korunma yöntemleri neler?

Deepfake risklerini azaltmak oldukça zor bir süreç. Teknolojinin nispeten yeni olmasına rağmen hızla gelişmesi, işletmelerin tam anlamıyla güvende olmasını zorlaştırıyor. Ancak, işletmelerin şu önlemleri alması, bu tehdide karşı en iyi korunma yöntemleri arasında yer alıyor:

Güçlü Siber Güvenlik Altyapısı: İşletmeler, siber güvenlik sistemlerini güçlendirmeli ve sürekli olarak güncellemeler yapmalıdır. Doğrulama Süreçleri: Sahte belgeler ve dolandırıcılık girişimlerini tespit edebilmek için sağlam doğrulama süreçlerine sahip olunmalıdır. Eğitim ve Farkındalık: Çalışanlara deepfake ve diğer dolandırıcılık yöntemleri hakkında eğitimler verilerek farkındalık artırılmalıdır. Teknolojik Çözümler: Deepfake tespiti için geliştirilmiş özel yazılımların kullanımı, dolandırıcılık girişimlerini önlemede etkili olabilir.

Deepfake dolandırıcılığı, iş dünyası için ciddi bir tehdit oluşturmaya devam ediyor. Ancak, işletmelerin alacağı proaktif önlemler ve güçlü bir siber güvenlik stratejisi ile bu tehditlerin üstesinden gelmek mümkün. Yapay zeka teknolojisinin gelişmesiyle birlikte, dolandırıcılık yöntemleri de evrim geçiriyor; bu nedenle sürekli olarak güncel kalmak ve güvenlik önlemlerini artırmak kritik öneme sahip.