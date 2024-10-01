Zonguldak’ın Terakki Mahallesi Buldanlı Sokak’ta meydana gelen heyelan, bir apartmanın arka cephesi ve ana girişini kapattı. Meteoroloji'nin aşırı yağış uyarısının ardından etkili olan yoğun yağışlar, il merkezinde alarm zillerinin çalmasına neden oldu.

Olayın hemen ardından apartman sakinleri, itfaiye ve acil sağlık ekiplerine haber verdi. Durumun ciddiyetini anlayan yetkililer, ambulans, UMKE, itfaiye, polis ile doğalgaz ve enerji firmalarının ekiplerini olay yerine sevk etti.

İtfaiye Ekipleri Devreye Girdi

Balkonlarında mahsur kalan 1’i çocuk 6 kişi, olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından merdivenle kurtarıldı. Kurtarma operasyonu başarıyla gerçekleştirildi ve vatandaşlar güvenli bir bölgeye sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemleri almak için polis ekipleri çevre güvenliğini sağladı ve alanı şeritle kapattı. Heyelanın tekrar meydana gelme ihtimali sebebiyle, olay yerine giriş ve çıkışlar da kapatıldı.

Mahsur Kalanlar Sağ Salim Kurtarıldı

Apartman sakini Cengiz Özçelik, o anları şöyle anlattı: "Yağmurla birlikte toprak doydu. Binanın etrafında heyelan meydana geldi. Biz evde 6 kişiydik. Sağlığımızda bir sıkıntı yok."