Menajer Ayşe Barım hakkında Adlî Tıp Kurumu’nun verdiği raporda, “Hastane şartlarında tedavisinin sürdürülmesinin uygun olduğu, cezaevi koşullarında kalmasının sağlık açısından elverişli olmadığı” belirtildi.

Doktorlar cezaevine gönderilmesine itiraz etti

Gezi Parkı Direnişi’ni organize eden isimler arasında yer aldığı iddiasıyla 27 Ocak’ta tutuklanarak cezaevine gönderilen ID İletişim’in sahibi menajer Ayşe Barım, 1 Ekim’de görülen duruşmada tahliye edilmiş ve hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

Savcılık, Barım’ın tahliyesine itiraz etti. 26. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı reddetse de, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi yeniden tutuklama kararı verdi. Aynı gün evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan Barım, yeniden tutuklama kararını hastanede öğrendi. Ancak doktorlar, sağlık durumu nedeniyle Barım’ın cezaevine gönderilmesine izin vermedi.

“Cezaevinde kalması sağlık açısından uygun değil”

Adlî Tıp Kurumu (ATK) tarafından 22 Ekim tarihinde hazırlanan raporda, Barım’ın hastane şartlarında tedavisinin sürdürülmesinin uygun olduğu ve cezaevi koşullarında kalmasının sağlık açısından elverişli olmadığı belirtildi.

Bu değerlendirmenin ardından, Barım hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararı kaldırıldı.

Barım hakkındaki yargı süreci

Barım, Gezi Parkı davası kapsamında “örgüt üyeliği” suçlamasıyla yargılanıyordu.

Tahliyesine rağmen yeniden verilen tutuklama kararı, kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Adlî Tıp raporunun açıklanmasıyla birlikte yargı sürecinin seyri yeniden değerlendirilecek.