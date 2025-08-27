Hatay’ın Defne ilçesinde tiyatro salonu eksikliği gündeme taşındı. 6 Şubat depreminde sahnesi yıkılan Epik Sanat Tiyatrosu, kültürel yaşamın yeniden canlanması için yetkililere çağrıda bulundu.

Hatay’ın Defne ilçesinde kültür-sanat camiası, uzun süredir devam eden bir talebi yeniden gündeme getirdi: tiyatro salonu. 2005 yılından bu yana sahnelerde varlık gösteren Epik Sanat Tiyatrosu, 6 Şubat depremlerinde sahnesi yıkılmasına rağmen faaliyetlerini sürdürerek ilçede sanatın yaşaması için mücadele ediyor.

Epik Sanat Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni ve oyuncusu Gökhan Altunöz, yaptığı açıklamada tiyatronun ekmek, su ve yol kadar yaşamsal bir ihtiyaç olduğunu belirterek şu sözlere yer verdi:

“Defne’de bir tiyatro salonu bulunmaması, halkın sanatla buluşma hakkını engelliyor. Tiyatro sadece sahnedeki oyuncular için değil, seyirciler için de vazgeçilmezdir. İnsanlar birlikte izleyerek düşünür, güler, duygulanır. Depremle ağır yara alan bu şehirde yeniden ayağa kalkmanın en güçlü yollarından biri de tiyatrodur.”

Bugüne kadar “Yaşamak Şakaya Gelmez”, “Adı Kadın”, “Sokağa Yansıyanlar”, “Susmak”, “Beyinsizler” ve son olarak deprem sonrası sahneye taşıdığı “Nazım” oyunuyla bölgenin kültürel hayatına katkı sağlayan Altunöz, Defne’de bir tiyatro salonunun aynı zamanda kültür merkezi işlevi göreceğini vurguladı.

Altunöz’ün çağrısında, tiyatro salonunun yalnızca bir sahne değil, çocukların ve gençlerin ufkunu açacak, toplumun bir araya gelerek yeniden nefes alacağı bir alan olacağı ifade edildi.

Epik Sanat Tiyatrosu’nun talebi, yıllar önce ünlü tiyatro insanı Muhsin Ertuğrul’un “Bir tiyatro istiyorum, bu şehir için her şeyden önce bir tiyatro binası lazım” sözleriyle desteklenerek yetkililere iletildi.

Defne halkı ve sanatçılar, seslerini duyurmak için ortak bir çağrı yaptı:

“Defne’de tiyatro istiyoruz efendim, bir tiyatro…”