İzmir, Türkiye’nin en büyük ve en kozmopolit şehirlerinden biri olarak, sosyal ilişkilerin hızla değiştiği ve gençlerin durumunun farklılaştığı bir yer olma özelliği taşıması gerekir.

Sosyal ilişkilerdeki dönüşüm, büyük ölçüde globalleşme, teknoloji, toplumsal değişim ve kültürel çeşitliliğin etkisiyle farklı şekilleniyor.

Teknolojinin rolü yaşama bakışı çok etkiliyor. Gençler, sosyal medyanın ve dijital dünyanın etkisiyle giderek daha fazla sanal platformlarda vakit geçirmeye başladılar. Bu durum, yüz yüze iletişimin azalmasına, geleneksel arkadaşlık ve sosyal etkinliklerin yerini sanal etkileşimlerin almasına neden olabiliyor. Özellikle gençler arasında dijitalleşmeye bağlı olarak sosyal becerilerin ve empati kurma yeteneklerinin azalması gibi olumsuz sonuçlar da ortaya çıkabiliyor. On yıl öncenin gençleri daha etkin sosyal ilişkilere sahipken 20 yıl öncenin gençleri daha etkin becerikli güçlü ilişkilere sahipti. Şimdi telefonla sürdürülen hayat onları yalnızlaştırdı ve kendilerini bile yapmak istemez duruma getirdi. Bunda koruyucu ana baba tutumlarının da çok etkisi var tabii ki.

Toplumsal değişim de dışardan durum farklı görünüyor. İzmir’deki gençler, geleneksel toplumsal yapının yerine daha özgür, bireysel haklara saygı gösteren ve farklılıklara toleranslı bir yaklaşımı benimsiyorlar. Gençler, cinsiyet eşitliği, LGBT+ hakları gibi toplumsal meselelerde daha bilinçli hale gelmiş durumda. Bu durum, onların sosyal ilişkilerini daha açık fikirli, çeşitliliği kabul eden ve daha az yargılayıcı bir hale getiriyor ama daha bireysel aranıyorlar. Yurtlarda kalan öğrenciler daha mücadeleci iken evlerde kalanlar tüm sorumluluklarını aileye yüklemiş gibi. Eskiden hem okuyup hem de çalışan gençlere daha az rastlanıyor.

Aile yapılarındaki hızlı değişim hem kentlerde hem köylerde kendini gösteriyor. İzmir'deki gençlerin aile yapıları ve değer anlayışları, gelenekselden daha modern bir yapıya evrilmiş durumda. Aileler daha çok bireysel hakları ve özgürlüğü ön planda tutuyor. Bu durum, gençlerin sosyal ilişkilerindeki bağımsızlıklarını artırırken, aynı zamanda aile içi ilişkilerde de farklı bir dinamik yaratabiliyor. Geçmişle bugünkü anlayış mukayese bile edilemiyor. Şimdi daha özgürlükçü yapı sorumlulukları da azaltmış durumda anne babaların omuzlarındaki yük de artmış görünüyor

Her ne kadar İzmir’de gençler arasındaki sosyal ilişkiler giderek daha dinamik, çeşitlenmiş ve daha özgür bir yapıya bürünüyor olsa da bu değişim, beraberinde bazı zorlukları da getiriyor. Dijitalleşme, işsizlik ve ekonomik belirsizlik gibi faktörler gençlerin sosyal ilişkilerini ve genel yaşam kalitelerini etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. Daha çok parayla daha azın satın alınması onları iyice ellerindeki telefona bağımlı kılarken ilişkileri kendini sosyal olarak geliştirmeyi de azaltıyor.

Belediyelerin gençlerin çalışıp kahvesini içip sosyalleşeceği basit karnını doyuracağı mekanları açması burada gezi ve kültürel faaliyetleri desteklemesi iyi olmaz mı? Belki annelerin desteği ile harkalar yaratılabilir.