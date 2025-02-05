Son günlerde Ege Denizi'nde art arda meydana gelen küçük depremler, hepimizi endişelendirdi. 1 Şubat ile 3 Şubat arasında, büyüklükleri 1,3 ile 4,8 arasında değişen 100'ün üzerinde deprem kaydedildi. Bu sarsıntılar, akıllara İzmir'in deprem riskini ve olası sonuçlarını bir kez daha getirdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bu depremlerin magmatik kaynaklar ve hidrotermal aktivite nedeniyle tetiklendiğini belirtiyor. Sözbilir, Türkiye'nin bu depremlerden etkilenme derecesinin düşük olduğunu ifade ediyor.

Ancak, Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Sinancan Öziçer, İzmir'in deprem açısından İstanbul'dan daha riskli olduğunu vurguluyor. Öziçer, özellikle Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Bornova, Konak, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçelerindeki alüvyon tabakanın, deprem dalgalarının genliğini büyüttüğünü belirtiyor.

İzmir'in altından geçen aktif fay hatları, 7 ve üzeri büyüklükte depremler üretme potansiyeline sahip. Özellikle Tuzla Fayı, 7,1-7,2 büyüklüğünde bir deprem yaratabilecek kapasitede. Bu gerçekler, depreme karşı hazırlıklı olmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.

Peki, bizler bireysel olarak neler yapabiliriz? Öncelikle, binalarımızın depreme dayanıklılığını kontrol ettirmeliyiz. Acil durum çantalarımızı hazırlamalı ve ailemizle bir acil durum planı oluşturmalıyız. Ayrıca, deprem anında ve sonrasında nasıl davranmamız gerektiği konusunda bilgi sahibi olmalıyız.

Unutmayalım ki, depremle yaşamak, onunla başa çıkmayı öğrenmek demektir. Bilinçli ve hazırlıklı olduğumuz sürece, olası depremlerin etkilerini en aza indirebiliriz. Hep birlikte, daha güvenli bir İzmir için el ele verelim.