Dehşet Veren Olay Kiracı, Ev Sahibinin Cinsel Organını Kesti

Yalova’nın Dere Mahallesi’nde yaşanan olay, şehrin gündemine oturdu. Kiracısı Adnan S. (50) ile ev sahibi K.A. (69) arasında tahliye meselesi yüzünden çıkan tartışma, korkunç bir şiddet olayıyla sonlandı. Kiracı, tartışmanın alevlenmesiyle ev sahibinin cinsel organını bıçakla kesti ve kan donduran bir biçimde bununla yetinmeyerek onu ağzına sokmaya çalıştı. Yaralı ev sahibi hastaneye kaldırılarak ameliyata alınırken, kiracı Adnan S. olayın ardından polise giderek teslim oldu.

Tahliye krizi şiddete dönüştü

Olayın fitili, tahliye için icra memurlarının Adnan S.’nin evine gelmesiyle ateşlendi. Adnan S., icra memurlarının eşi tarafından eve çağrıldığını öğrendikten sonra hızla eve gitti. Ancak ev sahibini bahçede görünce aralarındaki anlaşmazlık büyüyerek şiddetli bir kavgaya dönüştü. Kiracı, elindeki bıçakla ev sahibine saldırarak cinsel organını kesti.

Kiracının ifadesi kan dondurdu

Polise teslim olan Adnan S., verdiği ifadede olayı detaylıca anlattı. Tahliye konusunda anlaşmalarına rağmen ev sahibinin icra memurlarını eve göndermesi üzerine sinirlendiğini belirten kiracı, olayın kendiliğinden geliştiğini, ev sahibinin hakaretlerinin saldırıyı tetiklediğini iddia etti. "O an elimde televizyon tamiri için kullandığım bıçak vardı" diyen Adnan S., bu bıçakla ev sahibinin cinsel organını kestiğini ve daha sonra polise teslim olduğunu ifade etti.

Hastanede kritik ameliyat

Yaralı ev sahibi K.A., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hızla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Cinsel organı ciddi şekilde hasar gören K.A.’nın ameliyatının devam ettiği, doktorların yaşlı adamın sağlık durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

Adnan S., olayın ardından emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, kiracının tutuklanmasına karar vererek Adnan S.'yi cezaevine gönderdi.