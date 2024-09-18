Namibya’nın Katima Mulilo kasabasında yaşanan trajik olay, dört küçük çocuğun derin dondurucuda mahsur kalmasıyla sonuçlandı. 3 ila 6 yaşlarındaki çocukların oyun oynarken kazara girdiği dondurucudan acı haber geldi.

Dondurucuda yaklaşık 1,5 saat kaldılar

Olayın detaylarına göre, çocukların bir süre dondurucuda mahsur kaldıktan sonra boğularak yaşamlarını yitirdiği bildirildi. Zambezi bölgesi polis komutanı Shilelo, dondurucunun sadece dışarıdan açılabilen bir kancaya sahip olduğunu ve çocukların yaklaşık bir buçuk saat boyunca içeride kaldıklarını açıkladı.

Polis soruşturması devam ediyor

Namibya polisi, olayla ilgili inceleme başlattı. İlk bulgular, çocukların oyun oynarken dondurucuya girdiğini ve dışarı çıkamadığını gösteriyor. İki çocuğun derin dondurucuda boğularak yaşamını yitirdiği, diğer ikisinin ise hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.