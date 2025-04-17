DEM Parti, İmralı Heyeti ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç arasında yapılacak görüşmenin Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

DEM Parti, İmralı Heyeti ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç arasında cuma günü yapılması planlanan görüşmenin, Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nedeniyle ertelendiğini açıkladı. Yeni randevu tarihi önümüzdeki hafta netleşecek.

Bakan Tunç ile görüşme sağlık sebebiyle ertelendi

DEM Parti tarafından yapılan yazılı açıklamada, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile İmralı Heyeti arasında cuma günü yapılması beklenen görüşmenin ertelendiği belirtildi. Açıklamada, erteleme gerekçesi olarak TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu gösterildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cuma günü Adalet Bakanı ile İmralı Heyeti'nin yapacağı görüşme, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ve partimizin bütün yöneticilerinin hastanede olması nedeniyle ertelendi." Gizli kameralar cep telefonuyla nasıl tespit edilir? İşte evinize saklanmış gizli kameraları bulmanın yolları!

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında açıklama da yapıldı

Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Sırrı Süreyya Önder, 12 saat süren bir ameliyat geçirdi. Yapılan bilgilendirmelere göre Önder’in hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

DEM Parti, yeni görüşme tarihi netleştiğinde kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.