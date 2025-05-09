Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İtalya’da trafik kazası geçirdi. Kazanın ardından sosyal medyada ortaya atılan "suikast girişimi" iddiaları üzerine DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan açıklama yaptı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, basın mensuplarının sorusu üzerine yaptığı açıklamada, kazanın doğru olduğunu ancak suikast girişimi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Doğan, şu ifadeleri kullandı:

“Pervin Buldan ile ilgili İtalya’da bir kaza geçirdiğine ilişkin haberler var. Evet, bir trafik kazası olduğu doğru ancak bu herhangi bir suikast girişimi olarak değerlendirilmemeli. Buldan’ın da içinde bulunduğu araçta aynı zamanda Keskin Bayındır da bulunuyordu. Aracı kullanan arkadaşımızın yanlışlıkla ters yola girmesiyle gerçekleşen, neredeyse maddi zararın bile oluşmadığı bir kazaydı. Nitekim aynı gün programlarına katıldılar.”