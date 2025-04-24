DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile saat 11.00’de başlayan görüşmede bir araya geldi. Heyette Grup Başkanvekilleri ve parti yöneticileri yer aldı.

DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Ankara’da saat 11.00’de başlayan bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan temasların ardından planlandığı bildirildi.

Görüşme heyeti açıklandı

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, görüşmede yer alan isimler duyuruldu. Heyette, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli ile Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu’ndan sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan bulunuyor.

Erdoğan görüşmesinin ardından planlandı

DEM Parti heyetinin Adalet Bakanı Tunç’u ziyaretinin, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmenin ardından geldiği ifade edildi. Görüşmenin içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Ayrıntılar gelecek

Görüşmenin içeriği ve sonuçlarına ilişkin açıklamaların ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor. DEM Parti’nin görüşme sonrası basına bilgilendirme yapabileceği belirtildi.