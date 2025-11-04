DEM Parti Milletvekilleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Avukat Özgür Faik Erol’dan oluşan heyet, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı’da üç saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası yapılan açıklamada Öcalan’ın sürece dair değerlendirmeleri paylaşıldı.

İMRALI HEYETİNDEN 'ÖCALAN' GÖRÜŞMESİ AÇIKLAMASI

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Özgür Faik Erol’dan oluşan heyet, 3 Kasım 2025 tarihinde İmralı Adası’na giderek terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Partiden yapılan açıklamaya göre görüşme yaklaşık üç saat sürdü ve “olumlu bir atmosferde geçti.”

“SAĞLIĞI VE MORALİ GÜÇLÜYDÜ”

Heyet tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Sağlığı ve morali oldukça güçlüydü” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Öcalan’ın mevcut sürece dair değerlendirmelerine de yer verildi.

Öcalan’ın sözleri şöyle aktarıldı:

“İçinde bulunduğumuz süreci ilerletebilmek, tarihi ve sosyolojiyi daha fazla ciddiye almayı gerektiriyor. Türk-Kürt ilişkisinin bin yıllık iki sütun olarak bugüne geldiğinin tespit edilmesi önemlidir. Bu sütunların görülmesi, anlaşılması ve onarılması suretiyle birlikteliğin güçlendirilmesi gerekir.”

“KÜRT OLGUSU CUMHURİYETİN YASALLIĞINA DAHİL EDİLMELİ”

Öcalan’ın açıklamasında, “Kürt olgusunun tüm boyutlarıyla Cumhuriyetin yasallığına dahil edilmesi gerektiği” vurgulandı.

“Sınırlı şartlarda tarihi bir mesele için ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Yıkıcı ve negatif değil, pozitif bir aşamayı geliştirmeye çalışıyoruz. Kürt olgusunun tüm boyutlarıyla Cumhuriyetin yasallığına dahil edilmesi ve bunun için güçlü bir geçiş süreci temel alınmalıdır. Demokratik Cumhuriyetin hukuksal temelleri bu şekilde güçlenir.”

Öcalan ayrıca, demokratik entegrasyon sürecinin hem yerel hem evrensel boyutta önemli olduğunu ifade etti.

DEM PARTİ HEYETİ DAHA ÖNCE ERDOĞAN’LA GÖRÜŞMÜŞTÜ

DEM Parti İmralı Heyeti, 30 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir saat süren görüşme gerçekleştirmişti.

Heyet üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, bu görüşmenin ardından yaptıkları yazılı açıklamada,