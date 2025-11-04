Yazar, yönetmen ve şair Semih Çelenk, Karşıyaka Belediye Tiyatrosu tarafından tertip edilen “Tiyatro Sohbetleri” kapsamında ve sanatseverlerle bir araya gelecek.

1996 yılından bu yana Karşıyaka’da yüzlerce oyun ile adından söz ettiren Karşıyaka Belediye Tiyatrosu, tiyatroya emek veren ustaları, sanatseverlerle bir araya getiriyor.

5 Kasım Çarşamba saat 20:00’da gerçekleşmesi beklenen Tiyatro Sohbetleri’nin konuğu, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Bölüm Başkanı Semih Çelenk olacak. Söyleşi, Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Sanatseverler ve tiyatroya merak duyanlar bu söyleşiyi dört gözle bekliyor.