2024 yılının son haftasında DEM Parti heyeti, İmralı Adası’nda Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmenin ardından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin öncesinde yapılan açıklamalarda, 28 Aralık’ta İmralı’da gerçekleşen temasın içeriği ve sürecin gidişatı ele alındı.

İmralı Ziyareti ve Abdullah Öcalan'ın mesajı

DEM Parti heyeti, 28 Aralık’ta Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmeden pozitif mesajlarla dönmüştü. Bu görüşmede, Öcalan’dan 7 maddelik bir mesaj kamuoyuna iletildi. Mesajda, Türk-Kürt kardeşliğinin yeniden güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, Türkiye’deki tüm siyasi çevrelerin dar hesaplardan uzak durarak sürece katkı sunması gerektiği ifade edildi. Öcalan, dış müdahalelerin sorunu çözümsüz hale getirdiğine dikkat çekerek, Türkiye’nin barış ve demokratik dönüşüm için önemli adımlar atması gerektiğini belirtti.

Bahçeli ile görüşme ve sürecin gelişimi

DEV Parti heyeti, saat 15.00’de Devlet Bahçeli ile görüşmeye başladı. Bu görüşme, sürecin devamı açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. MHP lideri Bahçeli, 1 Ekim 2024 tarihinde yaptığı bir çağrıda, Abdullah Öcalan’a PKK’ya silah bırakma çağrısında bulunmuştu. Bu çağrının ardından DEM Parti yetkilileri, İmralı’daki görüşmelerin zeminini hazırlamıştı.

Sürecin geleceği ve başka görüşmeler

DEM Parti, İmralı ziyaretinin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve diğer siyasi liderlerle de görüşmeler yapmayı planlıyor. Bu görüşmelerin ardından, STK’lar ve meslek örgütleriyle de temaslar kurulacak. Sürecin sonrasında geniş bir açıklama yapılması bekleniyor.