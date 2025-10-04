Toplantıda konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Dünya ticaretinde artık katma değerli, yüksek teknoloji ürünlerinin payının her geçen gün arttığını Türkiye’nin ihracat hedeflerine ulaşabilmesi için inovasyonla katma değerli ürün ihracatını artırması gerektiğini dile getirdi.

“İhracatımızın kilogram değeri ortalama 1,6 dolar civarında. Oysa Güney Kore 3,5 dolar, Almanya 4 dolar seviyesinde. Bu farkı kapatmanın tek yolu inovasyondan geçiyor” tespitinde bulunan Eskinazi, “Ortalama ihraç fiyatında gelişmiş ülkeler seviyesine çıkmak için gençlerin fikirlerine ihtiyacımız var. Biz maden, toprak ihraç ederek bu ortalamalara ulaşamayız. Bu hammaddeleri gençlerin fikirleriyle birleştirerek bu rakamlara ulaşabiliriz. O nedenle gençler olarak sizlerin burada olması bizim için çok kıymetli” dedi.

Çin’de dilenci bile wechat’ten para tahsil ediyor

Son Çin seyahatindeki izlenimlerini gençlerle paylaşan Eskinazi şöyle devam etti: “İnovasyonun ne olduğunu Çin’de gördüm. Önceki Çin seyahatlerime göre muazzam bir gelişim var. Daha önceki seyahatlerimdeki haliyle şimdiki halini görünce şaşkınlık içinde kalıyorum. Çin’de gördüğüm en ilginç şeylerden biri para geçmiyor. Dilenci bile param yok dediğin zaman telefonundaki karekodu gösteriyor, wechatten gönderebilirsin diyor. Çin’de araçların yüzde 60’ı elektrikliye dönmüş durumda. Adamlar nereden nereye gelmişler.”

“İnovasyon vahiyle olmuyor, gençler çalışarak bir yere getirecekler” diyen Eskinazi, “Tabii ki devletin desteği şart ama biz gençlerin zihinlerinde güzellikler olduğunu biliyoruz. Bu zihinlerle hedeflerimizi gerçekleştirebiliriz. Bize düşen gençlerin ihtiyaçlarını karşılamak. Sonuç olarak, katma değerli üretimi artırmadan, ihracatta yüksek teknoloji ürünlerinin payını büyütmeden, yeşil dönüşüme tüm sektörleri entegre etmeden başarılı olamayız. Gençlerimizi inovasyon merkezlerine yerleştirerek tohumları yeşertmemiz lazım. Ancak bu sayade düşündüğümüz ihracat hedeflerine ulaşabiliriz. 2008 yılında 500 milyar dolar ihracat hedefi koymuştuk. O zaman değişik parametreleri dikkate alarak bu hedefi koymuştuk. Doğru adımlar attığımız takdirde Türkiye’nin çok kısa sürede 500 milyar dolar ihracat hedefine erişebileceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Başkanı Pınar Taşdelen Engin, tekstil sektörünün günümüzde sancılı bir dönemden geçsede Türk ekonomisi ve ihracatı için çok önemli bir sektör olduğunu, tekstil sektöründe katma değerli ihracat için inovasyon ve tasarım kültürünü oluşturmak için TechXtile Start-Up Challenge projesini hayata geçirdiklerini, bu projeyle yeni teknoloji ve metotların üretime dahil edilmesi, yenilikçi ürünler tasarlanması, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi ve tekstil alanında ihracatta katma değerin artırılmasını hedeflediklerini ifade etti.

UTİB Başkanı Engin, 9-11 Ekim 2025 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek

Türkiye İnovasyon Haftası’na gençleri ve kadın girişimcileri davet etti.

Ufuk Batum’un moderatörlük yaptığı buluşmaya; Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri İ. Cumhur İşbırakmaz, Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Turan Göksan, ETHİB Yönetim Kurulu Üyemiz Vecih Fakıoğlu, Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Mobilya Çalışma Komitesi Başkanı A. Müjdat Kemer, İZQ Direktörü Tuba Kesen Umar, İzmir’de bulunan Teknoparkların yöneticileri ve üniversite öğrencileri katıldı.