DEM Parti'nin yargı paketi talepleri ve Öcalan'ın koşullarıyla ilgili görüşmeleri, PKK'nın silah bırakma sürecini etkileyebilecek gelişmeler arasında görülüyor.

DEM Parti'den yargı paketi talebi

DEM Parti heyetinin, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile 24 Nisan'da gerçekleştirdiği görüşmede önemli başlıklar gündeme geldi. Görüşmeye, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli ile Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan katıldı. Heyet, Öcalan'ın sağlık ve iletişim koşullarıyla ilgili taleplerin yer aldığı bir dosyayı Bakan Tunç'a sundu.

Heyet adına açıklama yapan Koçyiğit, "Tecrit koşullarında bu sürece Öcalan'ın katkı sunamayacağını ve sürecin ilerlemesi için koşullarının derhal iyileştirilmesi gerektiğini belirttik. Ayrıca Öcalan'ın görüşmek istediği bazı aydın, yazar ve gazetecilerle temasa geçmesinin önemli olduğunu ifade ettik" dedi.

Sürece ilişkin toplumda beklenti büyük

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 29 Nisan'da partisinin grup toplantısında görüşmeye dair açıklamalarda bulundu. Hatimoğulları, özellikle 10'uncu yargı paketiyle ilgili kamuoyunda büyük bir beklenti oluştuğunu söyledi. "Her gün onlarca telefon alıyoruz. Yargı paketi çocuklarımızı kapsayacak mı? Beklenti çok büyük. Başta Öcalan'ın iletişim ve çalışma özgürlüğü olmak üzere atılacak adımlar iktidarın sorumluluğundadır" ifadelerini kullandı.

10'uncu yargı paketi sürecin seyrini etkileyebilir

Kulislerde konuşulanlara göre, önümüzdeki hafta TBMM'ye sunulması beklenen 10'uncu yargı paketi, DEM Parti ile yapılan görüşmeler doğrultusunda şekillenebilir. İddialara göre pakette, Öcalan'ın iletişim imkanlarının artırılmasına dönük düzenlemeler, hasta mahkumların tahliyesini kolaylaştıracak adımlar ve Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" maddesinde değişiklik yapılması gündemde.

Söz konusu adımların hayata geçmesi, PKK'nın silah bırakma kararını gündeme getirecek kongre sürecini de hızlandırabilir.