Halley kuyruklu yıldızının enkazından oluşan Eta Aquarid meteor yağmuru, 5-6 Mayıs gecesi zirveye ulaşacak. Türkiye'den çıplak gözle izlenebilecek bu doğa olayı, yılın en etkileyici gökyüzü şölenlerinden biri olacak.

Halley kuyruklu yıldızının izleri gökyüzünde: Eta Aquarid meteor yağmuru başlıyor

Yılın en dikkat çeken gökyüzü olaylarından biri olan Eta Aquarid meteor yağmuru, 2025 yılında da etkileyici bir görsel şölen sunmaya hazırlanıyor. Kaynağını Halley kuyruklu yıldızının bıraktığı toz ve taş parçalarından alan bu meteor yağmuru, özellikle 5-6 Mayıs tarihlerinde zirve yapacak.

Uzmanlara göre, bu gök olayı güney yarımkürede daha net şekilde izlenebilecek olsa da, Türkiye dahil kuzey yarımküredeki gözlemciler de belirli saat aralıklarında bu doğa olayını çıplak gözle takip edebilecek.

Eta Aquarid meteor yağmuru nedir?

Dünya, yörüngesi üzerinde Güneş'in etrafında dönerken zaman zaman kuyruklu yıldızların geride bıraktığı enkaz bulutlarının içinden geçer. Bu süreçte atmosfere hızla giren parçacıklar, yüksek sıcaklık nedeniyle yanarak parlak izler bırakır. Halka arasında bu olay "yıldız kayması" olarak bilinir.

Eta Aquarid yağmuru, her 75 yılda bir Dünya'ya yaklaşan Halley kuyruklu yıldızının arkasında bıraktığı parçacıklardan oluşur. Bu da onu diğer meteor yağmurlarından ayırarak daha özel kılar.

NASA'dan Bill Cooke, Eta Aquaridler için "Oldukça hızlı meteorlar" ifadesini kullanırken, Smithsonian Uzay Müzesi'nden Shauna Edson, "Bu parıltılar, Halley'in Dünya'yı nasıl etkilediğinin kanıtı" dedi.

Ne zaman ve nasıl izlenebilir?

Türkiye'den gözlem için en uygun zaman dilimi, 5 Mayıs sabahı saat 03:00 ile gün doğumu arası olarak belirtiliyor. Bu saatlerde, şehir ışıklarından uzak ve bulutsuz bir ortamda gökyüzüne bakmak yeterli.

Zirve tarihi: 5-6 Mayıs 2025

En yoğun gözlem zamanı: Şafak öncesi saatler

Beklenen meteor sayısı: Kuzeyde saatte 10-15, güneyde 50'ye kadar çıkabilir

Ay'ın etkisi: Ay'ın %65'inin görünür olması, gözlemi kısmen zorlaştırabilir

Gözlem sırasında telefon veya ekran gibi ışık kaynaklarından uzak durmak, gözlerin karanlığa alışmasını sağlayarak daha fazla meteor görülmesini mümkün kılar.

Özel ekipman gerekmez: Gözlem için tek şart karanlık ve açık bir gökyüzü

Eta Aquarid meteor yağmurunu gözlemlemek için herhangi bir teleskop ya da dürbün gerekmiyor. Uzmanlar, çıplak gözle yapılacak gözlemin bile yeterince etkileyici olacağını belirtiyor. Ancak gözlemi kolaylaştırmak için şu öneriler sunuluyor:

Şehir ışıklarından uzak alanlar tercih edilmeli

Gözler en az 15 dakika karanlığa alışmalı

Gökyüzüne geniş bir açıyla bakılmalı

Havanın bulutsuz olduğu bölgeler seçilmeli