Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Demet Akalın, 18 Ağustos 2024 Pazar günü saat 22:00'de Monarch Club Alaçatı'da sahne alacak. Giderli şarkıların kraliçesi olarak tanınan Akalın, enerjik performansı ve hit şarkılarıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Yaz şarkılarının bir numaralı ismi olarak bilinen Demet Akalın, pop müzik tarihine imzasını atan eserleriyle büyük bir hayran kitlesine sahip. Monarch Club Alaçatı'da gerçekleştirilecek konserinde, Akalın, sevilen şarkılarıyla dinleyicilerine eğlenceli ve coşkulu bir deneyim sunacak.

Etkinlik Detayları:

Tarih: 18 Ağustos 2024, Pazar

18 Ağustos 2024, Pazar Saat: 22:00

22:00 Mekan: Monarch Club Alaçatı