İzmir’in köklü eğitim kurumlarından Atatürk Lisesi'nin kurucusu olan Burhanzade Abdurrahman Hilmi Bey’in evi, tarih meraklıları için önemli bir ziyaret noktasıdır. 1858 yılında Ermenek'te doğan Abdurrahman Hilmi Bey, eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde ve Kıbrıs'ta tarih ve coğrafya öğretmeni olarak görev yaptı. İzmir Rüştiyesi'ne müdür olarak atanmasıyla, Türkler için önemli bir eğitim hamlesinin öncüsü oldu.

Eğitim hamlesi

O dönemde İzmir’de Türkler için lise düzeyinde bir okul bulunmamakta idi. Abdurrahman Hilmi Bey’in destekleriyle, Maarif Nezareti’nden idadi mektebinin kurulması için izin alındı ve 1885 yılında okul, Vilayet Konağı’nın bitişiğindeki binada eğitim vermeye başladı. 1910 yılında "sultani" olarak anılmaya başlanan okul, İzmir’in işgali sırasında eğitimine ara verdi, ancak Kurtuluş Savaşı’nın ardından yeniden kapılarını açtı.

Halit Ziya Uşaklıgil’in gözünden

İzmir’in ünlü yazarlarından Halit Ziya Uşaklıgil, okulun ilk yıllarında Fransızca öğretmenliği yapmıştır. "Kırk Yıl" adlı eserinde Abdurrahman Hilmi Bey’i şöyle tarif eder: "Bu adam, okulu kurmaktan başlayarak öğretim kolunu oluşturmuş, her türlü zorlukları sabırla ve direnişle aşmış, sonunda okulu beş yıllıktan yedi yıllığa, gündüz eğitiminden yatılı eğitim seviyesine çıkarmıştır.

Ziyaret bilgileri

Burhanzade Abdurrahman Hilmi Bey Evi, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan vefa plaketini evin duvarında görmek mümkün. Ayrıca, Abdurrahman Hilmi Bey’in torunu Necdet Özbelge’nin bağışladığı özel eşyalar, Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde sergilenmektedir.

Evin tarihi dokusunu ve eğitimdeki katkılarını görmek isteyenler için bu adres, İzmir’in eğitim tarihine dair önemli izler sunmaktadır.

Burhanzade Abdurrahman Hilmi Bey Evi nerede ve nasıl gidilir?

Adres: Burhanzade Abdurrahman Hilmi Bey Evi Kızılaya Mahallesi, 1357 Sokak No:5, Konak, İzmir, Türkiye.

Ulaşım bilgileri:

Toplu taşıma:

İzmir şehir merkezinden ESHOT otobüsleri ile Konak yönüne gidebilirsiniz. "Konak" duraklarından birinde inip, ardından kısa bir yürüyüşle Burhanzade Abdurrahman Hilmi Bey Evi'ne ulaşabilirsiniz. Ayrıca, İzmir Metro'sunun "Konak" istasyonundan da aynı şekilde yürüyerek ulaşmak mümkündür.

Özel araçla:

İzmir şehir merkezinden özel araç ile gelirken, Konak yönüne ilerleyin. Kızılaya Mahallesi'ne doğru 1357 Sokak’ı takip edin. Park etmek için çevredeki otoparkları kullanabilirsiniz. Adres üzerinde yer alan plakayı takip ederek kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Yürüyüş veya bisiklet:

Şehir merkezine yakın bir noktadaysanız, yürüyerek veya bisikletle de Burhanzade Abdurrahman Hilmi Bey Evi’ne ulaşabilirsiniz. Konak Meydanı’ndan yola çıkarak Kızılaya Mahallesi’ne yönelin ve 1357 Sokak’ı takip edin.