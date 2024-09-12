Daha önce sık sık diyet haberleriyle gündeme gelen Karaca, bu kez kalıcı bir çözüm için ameliyat masasına yattı. Karın düzleştirme ve vücut şekillendirme operasyonlarıyla büyük bir değişim yaşayan Karaca, Demet Akalın’ın geçirdiği operasyonlardan etkilenerek ameliyat olma kararı aldı.

Reyhan Karaca, Taksim'deki özel bir hastanede geçirdiği dört saatlik operasyonla adeta yepyeni bir görünüme kavuştu. Karaca, yalnızca karın bölgesine odaklanmak için ameliyata girse de doktoru operasyonu genişleterek kol, bacak ve gıdı bölgelerine de müdahale etti. Bu operasyonun ardından şarkıcının, 20 yaş daha genç bir vücuda sahip olduğu belirtiliyor.

Demet Akalın’ın Ameliyatına Özenerek Başladı

Demet Akalın’ın geçtiğimiz Nisan ayında geçirdiği karın düzleştirme ve yağ aldırma ameliyatı, şarkıcının vücut yapısında büyük bir değişim yaratmıştı. Akalın'ın ameliyat sonrasında verdiği kilolar ve kaslı görüntüsü, dikkat çekmiş ve özellikle sahne kıyafetleri ile adından söz ettirmişti. Bu duruma özenen Reyhan Karaca da benzer bir sonuç almak için aynı doktorun kapısını çaldı.

Sırada Yüz Gerdirme Var

Operasyonun başarılı geçmesinin ardından Karaca, henüz tamamen iyileşmeden bir başka estetik operasyon için hazırlıklara başladı. Yakın çevresinden alınan bilgilere göre, ünlü şarkıcı toparlandıktan sonra yüz gerdirme işlemi de yaptıracak.